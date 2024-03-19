Бывшая замминистра просвещения Ракова получила пять лет колонии

Во вторник, 19 марта, бывшая заместительница министра просвещения Марина Ракова была приговорена к 5 годам колонии, а экс-ректор «Шанинки» Сергей Зуев к условному лишению свободы за хищение 50 миллионов рублей. Такие данные из суда передает корреспондент РИА Новости.

Согласно озвученному в Никулинском суде Москвы решению, 5 лет Ракова проведет в колонии общего режима. Пока приговор не вступил в юридическую силу, оставлен запрет на выполнение ей определенных действий. Прокурор хотел добиться более серьезного приговора и требовал 8 лет колонии для Раковой, а также 6,5 лет для Зуева. На скамье подсудимых оказались и другие фигуранты, в том числе экс-проректор РАНХиГС Иван Федотов. Следователи сделали вывод, что ответчики фиктивно устраивали на работу сотрудников Минпросвещения в структурные подразделения РАНХиГС, а еще воровали бюджетные средства на соглашениях с «Шанинкой» по федеральному проекту «Учитель будущего» национального проекте «Образование» в 2019-2020 годах. Общая сумма ущерба от действий фигурантов составила 50 миллионов рублей.

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