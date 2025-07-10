Бывшего директора РАЭК обвинили в государственной измене

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Сергея Гребенникова — бывшего директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) по делу о государственной измене. Это произошло после его осуждения на семь лет за сбыт наркотиков. Об этом сообщает РБК.

Бывший руководитель РАЭК Сергей Гребенников оказался в центре нового уголовного дела. Следственные органы возбудили против него дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ) после обысков, проведенных в рамках предыдущего дела. В мае Тверской суд уже приговорил его к семи годам колонии за сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Судя по материалам дела, основанием для нового обвинения могли стать обнаруженные у Гребенникова документы — вид на жительство в США и документы на квартиру в Германии. Во время обыска у него также изъяли банковские карты иностранных кредитных организаций, что свидетельствует о наличии зарубежных счетов.

Гребенников возглавлял РАЭК в 2022 году, до этого занимая руководящие посты в РОЦИТ и других организациях. Под его началом проходили ключевые отраслевые мероприятия, включая Russian Internet Week и Премию Рунета.

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