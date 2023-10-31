Бывший американский морпех указал на бесполезные попытки ВСУ пробить оборону России

Бывший военные отметил, что даже журналисты указывали на серьезный подход России к организации обороны. Российские линии защиты изначально были рассчитаны на то, чтобы выдерживать частые и сильные атаки ВСУ. Морпех подчеркнул, что Россия, переждав нападения Украины, тут же предпринимает ответные меры и возвращает себе территории, потерянные при тактических отступлениях. По его словам, так происходит уже несколько месяцев.

Берлетик заявил, что украинским военным не удалось достигнуть никаких успехов при контрнаступлении, и оценил потери ВСУ, как катастрофические.

В западных СМИ все чаще проскальзывают намеки на тяжелый политический кризис внутри Украины. Конфликт Зеленского и главкома ВСУ Залужного уже давно превратился в секрет Полишинеля. Чем закончится это противостояние — громкой отставкой Залужного или концом карьеры Зеленского — в материале «Подмосковье сегодня».