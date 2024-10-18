Бывший бэк-вокалист Little Big Антон Лисcов госпитализирован в Петербурге

Бывший бэк-вокалист группы Little Big Антон Лисcов был госпитализирован в Петербурге. Об этом сообщает MASH в пятницу, 18 октября.

По данным телеграм-канала, Лиссов попал в реанимацию Мариинской больницы в Санкт-Петербурге: изначально артист жаловался на затрудненное дыхание и на боль в груди. Сейчас у Лиссова подозревают инфаркт.

На данный момент Лиссова обследуют врачи, но пока артист просится домой – говорит, что послезавтра ему вновь придется выступать. Сейчас Лиссов является фронтменом рок-группы Jane Air.

Напомним, что недавно стало известно о госпитализации солиста группы "Отпетые мошенники".