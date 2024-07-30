Бывший депутат омского горсовета получил семь лет колонии за фейки о ВС РФ
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Решением Куйбышевского суда Омска к 7 годам колонии общего режима был приговорен бывший депутат городского совета, который занимался распространением фейковой информации о ВС РФ. О данном факте сообщает региональная прокуратура.
Известно, что мужчина тиражировал информацию в своем личном канале. Также по решению суда было арестовано принадлежащее ему нежилое помещение, а еще наложен запрет на пользование интернетом в течение четырех лет. Ответчик на приговор не явился, так как после возбуждения уголовного дела выехал за пределы России. В настоящее время фигурант находится в международном розыске.
Ранее сообщалось о том, что вооруженным силам Украины был нанесен новый удар. Дело в том, что наши бойцы смогли выбить неприятеля из двух населенных пунктов на стыке Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области, в боях за которые ранее полегло много ВСУшников.