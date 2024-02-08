Бывший глава Федерации дзюдо Василий Анисимов отказался от российского гражданства

Анисимов является на только экс-президентом Федерации, но и бизнесменом. Ранее он был хозяином девелоперской компании Coalco International, сейчас никакого личного бизнеса в России у него не осталось. Его состояние на сегодняшний день оценивается в 1,6 миллиарда долларов.

По данным западных СМИ, которым предприниматель сам предоставил документы, он отказался быть гражданином России сразу после начала спецоперации.

Отказавшись еще в 2022 году от российского паспорта, Анисимов сохранил гражданство Хорватии и Доминиканы. При этом сообщается, что в России предприниматель все же бывает, но въезжает на территорию страны как иностранец по бизнес-визе.

А вот украинский музыкант и продюсер Юрий Бардаш наоборот стал гражданином России. С начала спецоперации он выступал в поддержку российской армии. Сейчас музыкант переехал в Москву.