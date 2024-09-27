Бывший игрок украинской футбольной сборной и киевского «Динамо» Николай Морозюк позволил себе довольно жесткое высказывание о футболистах из России, назвав их «сцыкунами».

Стоит отметить, что подобное нелицеприятное высказывание Морозюка прозвучало на фоне поступков других украинских футболистов, которые ведут себя в условиях проводимой ВС РФ СВО понимающе.

Ранее мы писали, что экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук передал вырученные от продажи своей футболки средства в размере 700 тыс. рублей на помощь пострадавшим от атак ВСУ жителям Курской области.

«Пересекались мы на отдыхе, на футбольных полях. Это показушники, сцыкуны, но это я беру пафосных. А эта вся нищета… Все знают, что они делали здесь», — заявил Морозюк, его слова приводит издание Tribuna.com.

Выражая свое негативное отношение к российским игрокам, он также назвал россиян «дикарями».

Ранее военкор Хадаев рассказал, что все курское приграничье завалило трупами наемников и бойцов ВСУ.