Бывший король Испании подал в суд на экс-любовницу за клевету

Почетный король Испании Хуан Карлос I подал в суд на свою экс-любовницу Коринну цу Сайн-Витгенштейн (урожденная Ларсен) и ее бывшего адвоката Данте Каноники, желая защитить свои честь и достоинство. Об этом газета Pais сообщила, ссылаясь на имеющиеся в окружении бывшего монарха источники.

Уточняется, что иск был подан в суд Швейцарии, а касается он сведений, которые, по мнению бывшего короля Испании, распространялись Ларсен и Каноникой. Он считает, что данная информация нанесла ущерб его чести и достоинству. В публикации отмечается, что на протяжении нескольких лет юристы Карлоса I советовали не инициировать судебную тяжбу с бывшей возлюбленной, которая до этого уже проиграла дело о домогательствах и слежке против него в британском суде. Однако, после одержанного триумфа в Лондоне, представители короля изменили свою позицию.

Швейцарская прокуратура сделала вывод о том, что в 2008 году Хуан Карлос получил €65 млн от министерства финансов Саудовской Аравии, а спустя четыре года с использованием панамского фонда Lucum отправил деньги любовнице. Сумма была задекларирована в качестве безвозвратного подарка, а после оказалась на офшорных счетах Ларсен в филиале банка на Багамах и в банке в Нью-Йорке. При этом Каноника управляла Lucum. Бывший король просил вернуть деньги, но Ларсен ответила отказом. В 2021 году швейцарская прокуратура прекратила расследовать уголовное дело о вероятном отмыве капитала, так как не обнаружила в нем состава преступления.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с чиновниками рекомендовал им содержать любовниц за свой счет.