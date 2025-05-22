Бывший советский военный через 40 лет вернулся из Афганистана в Россию

Бывший советских солдат Сергей Красноперов после 40 лет жизни в Афганистане вернулся на родину, чтобы встретиться с пожилой матерью и братом, а также подготовить документы. Об этом сообщил RT.

Сергей родился в Кургане, а во время Афганской войны оказался в советских войсках. В 1985 году после конфликта с сослуживцами молодой человек ушел из части и попал в плен. Позже он сменил имя на Нуромад, принял ислам и взял в жены местную девушку, в браке родилось шестеро детей.

«Я строил дороги, работал на электростанции — пытался быть полезным там, где оказался», — рассказал он.

В самом ближайшее время Сергей отправится в родной город, чтобы увидеться с родственниками, с которыми не встречался долгие годы. Бывший советский солдат мечтает вернуться на историческую родину, но обязательно с новой семьей. В России он пробудет три месяца и попытается оформить необходимые для получения гражданства документы.

Ранее стало известно о том, в Пентагоне началось новое расследование, которое должно установить все детали ухода американских военных из Афганистана.