Часть школ Курской области перешла на дистанционный формат обучения

Сразу в 11 районах Курской области вводится дистанционный формат обучения, сообщило РИА Новости в понедельник, 26 августа, ссылаясь на данные от врио министра образования и науки Наталии Бастриковой.

По данным Бастриковой, такое решение принял оперативный штаб, исходя из той оперативной обстановки в разных районах Курской области, которая сложилась на текущий момент. В частности, речь идет о Глушковском, Рыльском, Хомутовском и Суджанском, а также других районах, в том числе Курчатове и Курске.

Но не во всех районах вводится именно дистанционное обучение — так, в Конышевском, Дмитриевском, Обоянском, Курчатовском и Медвенском районах будет проводиться смешанный формат. Скорее всего, очная форма обучения начнется в Курской области с 17 сентября.

Ранее сообщалось, что после прошедшего в Казани саммита Палестина изъявила желание вступить в БРИКС.