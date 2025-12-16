«Человек-паук» приехал в Верховный суд: у здания задержали «супергероя» с плакатом против Ларисы Долиной

Заседание Верховного суда по громкому делу Ларисы Долиной едва не сорвал неожиданный участник. У здания суда задержали мужчину, явившегося на процесс в костюме Человека-паука и с оскорбительным плакатом в адрес певицы. Об этом пишет телеграм-канал «112».

Серьезное судебное разбирательство в высшей инстанции обернулось театральным фарсом. В день, когда Верховный суд начал рассматривать жалобу Полины Лурье, к зданию приехал мужчина в полном костюме супергероя из комиксов. В руках он держал плакат с фотографией Ларисы Долиной и грубой надписью.

Акция длилась недолго. Правоохранители оперативно задержали «Человека-паука», после чего его удалили с территории. Внутри суда в это время шло первое заседание, на котором сама певица отсутствовала, доверив защиту своему адвокату. Присутствовала лишь истица Полина Лурье, требующая признать сделку с квартирой действительной и выселить Долину.

Ранее покупательница квартиры Долиной потребовала выселить певицу через суд.