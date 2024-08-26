Частный борт Дурова изменил курс перед посадкой в Париже

Согласно данным сервиса отслеживания полетов Flightradar 24, бизнес-джет Embraer Legacy, предположительно принадлежащий Павлу Дурову, совершил неожиданный маневр за 20 минут до запланированной посадки в аэропорту Ле-Бурже.

Воздушное судно резко изменило траекторию полета, начав удаляться от французской столицы в направлении итальянской границы. Однако вскоре лайнер вернулся на первоначальный курс, ведущий к парижскому аэропорту.

Эксперты в соцсетях и СМИ выдвигают версию о том, что экипаж мог получить информацию о потенциальной угрозе ареста пассажира по прибытии и попытался экстренно покинуть воздушное пространство Франции. Предполагается, что возвращение на исходный маршрут могло быть вызвано недостатком топлива для достижения соседней страны или требованием авиадиспетчеров.

Позднее стало известно о задержании Павла Дурова при выходе из самолета в Ле-Бурже. По информации местных СМИ, французские правоохранительные органы предъявили предпринимателю обвинения в отказе от сотрудничества по вопросам киберпреступности и финансовых нарушений, связанных с мессенджером Telegram. Сообщается, что дело находится под контролем национальных управлений по борьбе с киберугрозами и мошенничеством.

Напомним, что Россия неоднократно требовала от Франции предоставить подробности задержания Дурова, однако Париж наотрез отказался предоставлять разъяснения и сотрудничать с Москвой по данному вопросу.

Ранее стало известно о том, что криптовалюта Toncoin, интегрированная в Telegram, резко упала в цене.