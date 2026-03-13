Часы ценой в квартиру: мигрант устроил засаду на ученого ради люксового аксессуара

Элитный район Лондона превратился в опасную зону для состоятельных путешественников: в респектабельном Мейфэре совершено дерзкое нападение на туриста из Азии. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученый из Сучжоуского университета, решивший насладиться прогулкой по британской столице, лишился люксовых часов Patek Philippe, стоимость которых на черном рынке оценивается минимум в четыре миллиона рублей. Организатором налета оказался 17-летний алжирец Мохамед Селлауи, который устроил за китайским гостем настоящую слежку. Злоумышленник заприметил дорогостоящий аксессуар на запястье Ни, когда тот обедал с приятелем в одном из местных ресторанов.

Подросток терпеливо ждал момента, пока его цель окажется в удобном для атаки месте. Когда профессор вышел из заведения, Селлауи совершил стремительный бросок, силой сорвав хронограф с руки опешившего мужчины. Местная полиция уже начала расследование, однако вернуть редкий экземпляр часов владельцу будет непросто — подобные аксессуары мгновенно уходят через сеть перекупщиков в частные коллекции.

Ранее сообщалось, что гитара лидера Pink Floyd побила аукционный рекорд Курта Кобейна