Чат-бот обманул семью россиян: пообещал безвизовый въезд в Северную Македонию

Семья из России спланировала отпуск мечты в Северную Македонию, полностью положившись на искусственный интеллект. Нейросеть заверила: виза не нужна, можно въезжать на 90 дней. Обрадованные туристы купили билеты, забронировали отель и трансфер. А в аэропорту их ждал ледяной душ — сотрудник стойки зачитал официальное постановление и отказал в регистрации. Деньги потеряны, отдых сорван. Об этом сообщает Lenta.ru.

Россиянин, чья история разошлась в соцсетях, рассказал, что перед поездкой решил проконсультироваться с искусственным интеллектом. Он задал прямой вопрос: нужна ли российским туристам виза для въезда в Северную Македонию? Нейросеть ответила уверенно: нет, граждане России могут находиться в стране без визы до 90 дней.

Поверив «умной» машине, семья приобрела авиабилеты, оплатила трансфер и забронировала жилье. Счастливые, они приехали в аэропорт, отстояли огромную очередь на регистрацию. И тут — облом. Сотрудник стойки объяснил: виза нужна. Мужчина попытался спасти ситуацию, показав на телефоне ответ ИИ, но представитель авиакомпании лишь развел руками. Официальное постановление — выше любой нейросети. Семья осталась у трапа самолета.

Потерянные деньги за билеты и отели — исчисляются сотнями тысяч рублей. В Северную Македонию они не попали. Отец семейства в своём ролике предупредил других: не верьте ИИ слепо, проверяйте информацию на официальных сайтах.

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