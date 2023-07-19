Чечевица и грецкие орехи: какие пункты обязательного детского меню игнорируют большинство родителей

Сбалансированное и разнообразное питание является важным фактором для нормального развития детей. Именно правильный подбор продуктов принесет здоровью ребенка максимум пользы.

В основе питания ребенка должны присутствовать овощи, фрукты, злаки, кисломолочные продукты, яйца, мясо и рыба. С таким набором организм малыша получит все необходимые витамины и микроэлементы. Лучшим блюдом для завтрака станет овсяная каша. В ней содержится клетчатка, которая помогает выработать энергию, необходимую особенно в детском возрасте.

«Куриное яйцо также является незаменимым продуктом для полноценного развития малыша. В нем содержатся витамины A, D, E, кальций, животный белок, аминокислоты, которые так необходимы растущему организму ребенка, в том числе для нормальной работы мозга. Кроме того, в детском меню должна появиться чечевица», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-педиатр Марина Киселева.

Она снижает риск развития болезней сердца у детей и приводит в норму работу кишечника, так как это бобовое растение имеет в себе большое количество белка, клетчатки и железа.

Помимо этого, грецкие орехи – источник жирных кислот омега-3, витаминов группы В и магния. Их стоит добавить в рацион ребенка, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой, мышечной и нервной систем.

«Чтобы укрепить детские кости и зубы, ребенку необходимо выпивать не менее одного стакана молока в день», – заключила эксперт.

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