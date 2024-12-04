Чехия перестала получать нефть по трубопроводу «Дружба»

Министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек заявил, что по непонятным причинам в республику перестала поступать нефть по трубопроводу «Дружба». Об этом пишет ТАСС.

Со слов чиновника, представители страны общаются со всеми существенными акторами. По данному трубопроводу в Чехию поступает 58% нефти от всего объема данного вида энергосырья. В стране имеются большие запасы «черного золота», которые можно использовать в случае критического развития ситуации. Влчек также заявил, что местные нефтеперерабатывающие предприятия подготовились к перебоям с поставками и допустил использование резервов, если подача не будет возобновлена.

В ближайшее время ожидается официальное сообщение от госпредприятия Mero, которое является оператором чешского участка «Дружбы».

Ранее сообщалось о том, что этот же нефтепровод в Польше мог получить повреждения в результате диверсии.