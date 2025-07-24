Челябинец получил 118 лет тюрьмы в Греции

37-летний россиянин из Челябинска получил 118 лет тюрьмы в Греции за перевозку нелегальных мигрантов, став, по его словам, жертвой обмана со стороны работодателей. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Владимир Котельников приехал в Грецию на заработки, оставив в Челябинске жену и ребенка. Устроившись матросом на яхту, мужчина не подозревал, чем обернется эта работа. Как выяснилось позже, работодатели забрали у него документы и принудили заниматься перевозкой нелегальных мигрантов.

Когда судно с мигрантами на борту проходило мимо острова Родос, его остановили греческие пограничники. Теперь россиянину грозит 118 лет лишения свободы.

По данным Единого координационного центра поддержки соотечественников, в греческих тюрьмах уже находятся 36 россиян, осужденных по аналогичным статьям.

Ранее стало изветсно, что в Грузии российские заключенные объявили голодовку после участия в протестах.