Садоводы в шоке: вишневые почки распустились в Лотошине из-за резкого прогрева почвы

Жаркое апрельское солнце разбудило вишневые сады в Лотошине. Не дожидаясь устойчивого мая, на деревьях начали распускаться первые листья и появились бутоны. Садоводы называют это явление аномально ранним пробуждением плодовых культур. Об этом сообщает REGIONS.

Местные жители связывают такую спешку растений с резким прогревом почвы и отсутствием серьезных ночных заморозков в последние дни. Одна из дачниц, Зоя К., призналась, что сначала не поверила своим глазам, и теперь гадает, не придется ли собирать урожай на месяц раньше обычного.

Фотографии изумрудных побегов на фоне серых стволов стали самыми обсуждаемыми в местных пабликах. Жители признаются, что после увиденного побежали проверять свои деревья. Не все, впрочем, разделяют восторг: опытные садоводы выражают осторожное беспокойство — если в Подмосковье вернутся резкие холода, неокрепшая зелень может пострадать. Пока же распускающиеся почки стали главным символом недели, превратив обычные прогулки по частному сектору в наблюдение за маленьким природным чудом.

