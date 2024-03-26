Чемпиона мира по джиу-джитсу из Ингушетии подозревают в помощи ИГИЛ*

В Ингушетии силовиками задержан чемпиона мира по джиу-джитсу Сейд-Умар Имагожев, который подозревается в помощи боевикам ИГИЛ*, уничтоженным в первых числах марта. Об этом пишет РИА Новости спорт, со ссылкой на свой источник в силовом блоке региона.

Согласно предварительным данным, 25-летний спортсмен подозревается в пособничестве боевикам. В частности, он мог помогать Зелимхану Цуроеву, который был уничтожен в начале марта во время специальной операции, проходившей в ингушском Карабулаке. В начале первого месяца весны спецназ ФСБ блокировал в одном из многоквартирных домов нескольких боевиков, планировавших устроить резонансные террористические атаки. Сообщалось, что были ликвидированы шесть человек, являвшихся последователями ИГИЛ* и причастных к убийству в марте 2023 года трех полицейских на одном из постов ДПС.

Ранее появилась информация, что Испания не планируют отправлять свои войска на Украину.

ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная в РФ.