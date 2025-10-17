Черногория введет визы для россиян

Черногория планирует отказаться от безвизового режима с Россией. Президент страны Яков Милатович подтвердил, что визовые правила будут приведены в соответствие со стандартами Европейского союза. Об этом сообщил ТАСС.

Глава государства пояснил, что власти пытаются максимально отсрочить это решение, чтобы защитить доходы туристического сектора. Однако процесс евроинтеграции, в рамках которого Черногория получила статус кандидата еще в 2010 году, не оставляет выбора. Милатович выразил озабоченность по поводу активного притока российского капитала в экономику страны. При этом он отметил, что Черногория пока находится в «вакууме», не имея полного доступа к фондам ЕС. Ожидается, что присоединение республики к Блоку может состояться к 2028 году. Для российских туристов, привыкших к 30-дневному безвизовому пребыванию в черногорских курортах, это решение станет существенным изменением правил игры.

