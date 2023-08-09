Четверть компаний Московского региона ввели щадящий режим работы из-за жары

Каждая четвертая компания Подмосковья и Москвы перевела своих работников на щадящий режим работы из-за жаркой погоды. Об этом со ссылкой на результаты соответствующего опроса, проведенного сервисом Superjob, сообщил ТАСС .

Почти половина сотрудников — 51 процент — высказались за то, чтобы работодатели ввели возможность послеобеденного отдыха, около трети — 29 процентов — заявили, что им такой отдых не нужен.

Еще 41 процент опрошенных, работающих в компаниях со строгим дресс-кодом, рассказали, что им разрешили послабления относительно внешнего вида и одежды.

Уточняется, что участие в опросе приняли пятьсот компаний столичного региона и 1,6 тысячи граждан, работающих в Москве и Московской области. Исследование проводилось с 4 по 8 августа.

В последние дни в Московском регионе наблюдается жаркая погода. На прошлой неделе столбики термометров в некоторых районах достигли отметки в тридцать четыре градуса.

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