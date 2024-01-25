Четыре человека пострадали из-за сброса взрывчатки в Донецке

Сразу двое пострадали в Донецке в четверг, 25 января, в результате украинской атаки. Об этом в своем официальном канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

По его данным, вражеский беспилотник прилетел в Кировский район Донецка днем в четверг – с украинского БПЛА был сброшен взрывоопасный предмет около 12 часов. Изначально сообщалось, что в результате атаки были ранены две женщины 1960 и 1968 года рождения.

Уже вечером в четверг появилась информация от Кулемзина о том, что еще двое пострадали в результате сброса ВОП с украинского беспилотника – ранения получили двое мужчин 1964 и 1993 годов рождения.

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