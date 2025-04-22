В ДК и школах Владимирской области развернули ПВР

На базе пяти школ и двух ДК в Киржачском районе Владимирской области организовали пункты временного размещения. Об этом сообщают в МЧС России во вторник.

По данным пресс-службы экстренного ведомства, ПВР развернуты в пяти школах и двух домах культуры в Киржаче. Также в администрации района сообщили о том, что для перемещения граждан были предоставлены автобусы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате возгорания на территории воинской части произошла детонация боеприпасов на складе. К тушению возгорания были привлечены как штатные пожарные расчеты воинской части, так и спасатели МЧС.