«Четыре дня борьбы за жизнь»: двухлетний ребенок из России погиб в Малайзии после укуса кубомедузы

В Малайзии трагически погиб двухлетний мальчик из России, который стал жертвой укуса кубомедузы во время семейного отдыха. Об этой истории сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Семья из Хабаровска находилась на популярном курортном острове Лангкави, где 15 ноября во время купания в море мальчика ужалил ядовитый морской обитатель.

Отец мальчика начал проводить сердечно-легочную реанимацию, в то время как другие туристы промывали рану уксусом — это стандартная процедура при укусах медуз. Вскоре ужаленного ребенка в срочном порядке доставили в больницу, где его поместили в отделение реанимации.

Медики на протяжении четырех суток боролись за жизнь маленького пациента, однако все усилия оказались тщетными. 20 ноября ребенок умер. По имеющимся данным, семья планирует провести кремацию ребенка и вернуться на родину с прахом.

В связи с произошедшим трагическим инцидентом местные власти усилили контроль за соблюдением мер безопасности среди отдыхающих. Туристам настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность при купании в море.

