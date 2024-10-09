Четыре российских клуба вошли в топ-100 мировых команд с самым дорогим составом

Сразу четыре российских клуба вошли в топ-100 команд мира по совокупной трансферной стоимости игроков. Об этом пишет РБК в среду, 9 октября, ссылаясь на данные CIES Football Observatory.

Так, 55-е место в этом списке занял петербургский «Зенит» (в этот рейтинг входят и те игроки, которые отданы в аренду). Состав этого клуба оценен в €237 млн. На 85-м месте расположилось московское «Динамо» (состав оценивается в €140 млн.), на 88-м– «Локомотив» (€135 млн.) и на 94-м – «Спартак» (€127 млн.).

Лидерами в этом списке является испанский «Реал», английский «Манчестер Сити» и «Челси».

Напомним, ранее Пакистан и Танзания отказались от товарищеских матчей со сборной РФ.