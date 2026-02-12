Пермские трезвенники сдались: администрация не набрала желающих на праздничную пробежку впервые за 14 лет

Запланированная на 23 февраля спортивная акция «Трезвая пробежка» в Перми не состоится. Представители общественного движения «Трезвая Пермь» официально объявили об отмене мероприятия в своих социальных сетях, объяснив это решение критически низким интересом со стороны горожан. Об этом пишет «Ура.ру».

Инициатива имеет давнюю историю в краевой столице: первый забег прошел еще весной 2012 года. С тех пор спортивные праздники стали регулярными и проводились несколько раз в год, включая 1 января и государственные праздники. Программа традиционно включала не только коллективный бег, но и народные игры, а также различные активности на открытом воздухе, направленные на продвижение здорового образа жизни среди жителей города.

Несмотря на срыв февральской акции, в движении заявляют, что не намерены полностью прекращать свою деятельность. Отмена касается ближайшего забега в День защитника Отечества. При этом активисты не уточнили, планируются ли мероприятия на другие знаковые даты, такие как Всемирный день трезвости или летние праздники. Прежде подобные акции стабильно собирали сторонников ЗОЖ, однако в текущем сезоне организаторы столкнулись с беспрецедентным спадом активности аудитории.

