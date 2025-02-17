Чиновник из Воронежской области случайно убил знакомого выстрелом в пах

Замглавы Богучарского района Воронежской области Алексей Кожанов случайно застрелил знакомого, с которым выбрался на охоту. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел 15 февраля. По данным канала, чиновник Богучарского района отправился на охоту с пожилым знакомым, а во время пребывания в урочище «Рыжкина балка» решил разрядить ружье RADIKAL GK-A. В этот момент рука Кожанова соскользнула: он нажал на курок и сделал непроизвольный выстрел. Пуля попала товарищу по охоте в область паха, а позже скончался, несмотря на усилия врачей.

Подробности выясняют следователи. Установят, имеет ли место нарушение техники безопасности при владении ружьем.

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