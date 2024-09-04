Чиновников в России хотят обязать пользоваться общественным транспортном

В Госдуму вносят новый законопроект от фракции «Новые люди» о том, что чиновников в России хотят обязать ездить на общественном транспорте. Об этом пишет ТАСС в среду, 4 сентября.

По словам автора инициативы Владимира Плякина, к такому обязательству планируется привлечь руководителей органов власти и депутатов, а ездить на общественном транспорте предлагается два рабочих дня каждую неделю в рамках акции «Дни без автомобиля».

Таким образом, новая норма может быть введена сразу в несколько федеральных законов, но даты и порядок проведения этой акции будет устанавливаться дополнительно. Планируется это сделать для того, чтобы не просто понять проблемы общественного транспорта, но и повысить доверие граждан.

Напомним, ранее сообщалось о том, что курс рубля вместе с юанем достиг минимума.