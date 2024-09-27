Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале достигло шести человек

В результате взрыва на АЗС в Махачкале, который прогремел 27 сентября, погибли шесть человек и 16 пострадали. Такие цифры в своем телеграм-канале привел руководитель Дагестана Сергей Меликов.

«По информации на 20.10, пострадали 16 человек, из них шесть погибли, в том числе двое детей», — написал руководитель на официальной странице.

Среди жертв трагедии школьник, который возвращался домой после учебы. Несовершеннолетний минул железнодорожные пути и двинулся в сторону заправки, где и прогремел взрыв. Мальчик учился в школе №6 имени Джаватхана Далгатова.

Ранее сообщалось о том, что из-за случившегося ЧП было принято решение ограничить подачу газа в поселок Новые Хушет.