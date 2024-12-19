Число пострадавших при столкновении поездов под Мурманском достигло 27 человек

Число пострадавших при недавнем столкновении в Кандалакшском районе Мурманской области пассажирского и грузового составов увеличилось до 27 человек, информирует ТАСС со ссылкой на главу регионального Минздрава Дмитрия Панычева.

Он уточнил, что среди пострадавших пятеро — дети. Всего к настоящему времени известно о 17 госпитализированных.

«На настоящий момент у нас 27 пострадавших, это 22 взрослых и пятеро детей. Один, к сожалению, летальный случай», — отметил Панычев.

Напомним, что пассажирский и грузовой поезда столкнулись у станции Княжная. Пострадали не менее 14 человек. По последним данным, число получивших ранения и травмы больше.

Ранее стало известно о возможной причине крушения двух поездов в Мурманской области.