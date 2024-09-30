Член Зала славы баскетбола Мутомбо скончался от рака головного мозга в 58 лет

В возрасте 58 лет от рака головного мозга ушел из жизни знаменитый баскетболист, Член Зала славы баскетбола, конголезский центровой Дикембе Мутомбо. Об этом сообщила пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации.

Представитель африканского континента провел в НБА 18 сезонов, сыграл 1196 игр и завершил профессиональную карьеру в 2009 году. Он четыре раза признавался лучшим оборонительным игроком лиги, восемь раз был участником Матчей звезд. В активе Мутомбо 3289 блокшотов, что является вторым показателем в истории НБА после достижения Хакима Оладжьювона. За спортивные достижения в 2015 году конголезца включили в Зал славы баскетбола. После завершения карьеры активно занимался благотворительностью.

Ранее сообщалось о том, что ушел из жизни легендарный борец Александр Медведь.