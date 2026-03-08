ЧП на Рублевском шоссе: двое детей пострадали при обрыве высоковольтного кабеля

Праздничный день 8 марта в Москве был омрачен серьезным инцидентом на западе столицы. На Рублевском шоссе произошел внезапный обрыв высоковольтной линии электропередачи, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних. Об этом сообщает «URA.ru».

По данным экстренных служб, упавший кабель задел 13-летнего подростка и полуторагодовалого ребенка, находившихся в непосредственной близости от места происшествия. Причиной вызова спасателей стало падение провода прямо над проезжей частью. Удар кабеля также пришелся на один из припаркованных автомобилей. На место ЧП оперативно прибыли бригады скорой помощи и специалисты электросетей.

Состояние старшего ребенка оценивается медиками как средней тяжести — у него диагностированы травмы, полученные при контакте с высоковольтным элементом. Полуторагодовалый младенец также проходит тщательное медицинское обследование для установления характера возможных повреждений.

В настоящее время участок Рублевского шоссе, где произошел обрыв, частично оцеплен, ведутся восстановительные работы. Профильные ведомства начали проверку по факту технического состояния линии электропередачи.

