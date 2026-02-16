ЧП в приморском зоопарке: прокуратура начала проверку после крупного пожара в «Садгороде»

16 февраля во Владивостоке произошло возгорание на территории частного зоопарка «Садгород», расположенного на улице Воровского. Об этом сообщает «VL».

По информации регионального управления МЧС, к моменту приезда первых пожарных расчетов пламя охватило надворные постройки и отдельно стоящее двухэтажное здание. К 21:10 по местному времени (14:41 по московскому) сотрудникам экстренных служб удалось остановить распространение огня, локализовав его на площади около 120 квадратных метров.

Надзорное ведомство Приморского края инициировало проверку по факту инцидента. Прокуроры намерены оценить соблюдение администрацией объекта требований пожарной безопасности и проконтролировать действия должностных лиц, ответственных за сохранность животных. В прокуратуре подтвердили частный статус учреждения и отметили, что на месте продолжаются работы по полной ликвидации последствий происшествия.

В настоящее время специалисты устанавливают причины возникновения огня в хозяйственной постройке. Информации о пострадавших среди персонала или гибели обитателей зоопарка на данный момент не поступало. Представители экстренных служб продолжают дежурство на объекте для исключения повторных очагов возгорания.

