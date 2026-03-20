«Рассадники грязи»: в «России Православной» потребовали очистить видеохостинги от порно и мата ради детей

Отечественные видеоплатформы, создававшиеся как безопасная альтернатива западным, сегодня превращаются в рассадники порнографии и матерных шоу. С таким громким заявлением выступил заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Об этом сообщает REGIONS .

Иванов бьет тревогу: пользователи жалуются, что даже при поиске обычных роликов алгоритмы выдают откровенные сцены, треш-стримы и нецензурную брань. По его словам, это не просто нарушение закона, а прямая угроза нравственному здоровью детей и молодежи. Он напоминает: российское законодательство запрещает распространение порнографии, но технические системы платформ, мягко говоря, не справляются.

Особое возмущение вызывает доступность запретного контента для несовершеннолетних. «Ребенок заходит посмотреть мультик, а алгоритмы подсовывают ему непотребное. Платформы зарабатывают на просмотрах, а скандальный контент всегда собирает больше кликов. Это безответственность, граничащая с преступлением», цитирует издание слова общественного деятеля.

Иванов приводит пугающую статистику: каждый третий подросток в России сталкивался с порнографией в сети, и значительная часть таких материалов попадает к детям через обычные видеохостинги. Потеря нравственных ориентиров, искаженное представление об отношениях — цена этого попустительства, считает он.

Ранее cвященники и ученые поспорили о природе НЛО.