Чтобы не страдать без отпуска: разбираемся, как отдохнуть, не выезжая за пределы города

Не переживайте, если этим летом вам не удалось съездить в отпуск. Существует множество других способов отдохнуть и расслабиться. Расскажем о некоторых идеях, которые помогут вам получить истинное удовольствие от свободного времени, не выезжая за пределы города.

Психологи заявляют, что люди, которые не успели съездить в отпуск, впоследствии часто испытывают стресс. Но не всегда нужно отправляться в другие страны на теплые побережья. Массу впечатлений можно получить даже от пикника в парке. Легкие закуски, плед и хорошая книга – идеальный вариант отдыха, причем не только в одиночку, но с друзьями и близкими.

«Находясь в постоянной суете, человек даже не успевает изучить свой город. Если у вас есть много свободного времени и вы никуда не уехали, то исследуйте местные достопримечательности. Потратьте деньги на хорошую экскурсию, накопите столько знаний о городе, чтобы потом «нагружать» ими своих знакомых», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Екатерина Горькова.

По словам психолога, даже во время полноценного отпуска человек не всегда успевает отдохнуть. А если вы остались в городе и ищите способ расслабиться, то сходите на массаж или спа-процедуру. Можно просто остаться дома, почитать или посмотреть фильмы, ведь это именно то, что вы не успеваете сделать, пока работаете.

«Если у вас есть хобби, уделите время отпуска ему. Либо найдите новое увлечение. Занимайтесь рукоделием, изучайте новый язык, играйте на музыкальном инструменте, пишите, рисуйте. Делайте что угодно, главное – не думайте о работе», – заключила эксперт.

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