В позе собаки или горы: почему пенсионерам стоит заняться йогой

Пожилые люди часто задумываются и уделяют большое внимание своему здоровью. Йога для них может стать хорошей физической нагрузкой для поддержания тела и духа в хорошем состоянии.

Эксперт советует людям преклонного возраста обратить внимание на йогу, потому что именно для них она особенно полезна. Такой вид физических нагрузок способствует укреплению мышц и восстановлению силы ног. Это хороший инструмент против болезней суставов.

«Еще йога поможет пожилым людям поддерживать физическую форму без повышенных нагрузок на организм, а за счет дыхательных практик и растяжек. Кроме того, йога поспособствует обрести внутреннюю гармонию, улучшить самочувствие и повысить жизненный тонус», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-геронтолог Елизавета Златова.

Эксперт уточнил, что люди преклонного возраста, у которых в жизни минимальная активность, подвергаются повышенному риску инвалидности.

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