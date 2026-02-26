Чудо в Смоленске: пропавшая во время прогулки с тойтерьером школьница найдена живой

В Смоленске успешно завершилась масштабная поисковая операция по спасению девятилетней девочки. Об этом сообщил телеграм-канал поискового отряда «Сальвар».

Девочка исчезла двое суток назад при загадочных обстоятельствах прямо во время утренней прогулки с собакой на улице Маршала Еременко. Тревожным сигналом для семьи стало возвращение домашнего питомца — маленького тойтерьера, который прибежал к дверям квартиры один в ошейнике и с поводком.

Соседи и родственники сразу исключили версию того, что Саша могла бросить собаку по своей воле. Для координации сотен добровольцев отрядов Сальвар и ЛизаАлерт, а также сотрудников МВД и МЧС был развернут оперативный штаб под руководством Следственного комитета РФ. Следователи проверяли самые тяжелые версии, включая похищение и вывоз ребенка за пределы Смоленской области.

Экспертиза мобильного телефона Саши не выявила подозрительных контактов или участия в опасных интернет-сообществах. Семья характеризуется положительно, а отец девочки все это время лично участвовал в прочесывании местности. На данный момент подробности состояния ребенка не разглашаются, Саше оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее сотрудники детсада получили сроки за гибель ребенка.