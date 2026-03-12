«Чудом вырвалась из лап зверя»: россиянка выжила после удара ножом в грудь и наказала убийцу своего мужа

В Ставропольском крае завершился судебный процесс над 33-летним жителем Пятигорска, который устроил жестокую расправу над семейной парой во время ночного застолья. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Конфликт вспыхнул из-за случайного оскорбления, после чего гость схватился за нож. Злоумышленник нанес смертельные ранения 49-летнему хозяину квартиры, а затем переключил внимание на его супругу. Женщина проявила невероятное мужество: несмотря на тяжелое ранение в грудь, она оказала яростное сопротивление нападавшему и сумела вырваться из квартиры, чтобы вызвать экстренные службы.

Осознав масштаб содеянного, преступник попытался скрыться от правоохранителей и выпрыгнул из окна квартиры. Однако побег не удался: при падении мужчина получил серьезные переломы и травмы, которые приковали его к больничной койке на время следствия. Пока врачи боролись за жизнь раненой женщины и самого нападавшего, спасти главу семейства не удалось — полученные им ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Суд признал пятигорчанина виновным в убийстве и покушении на жизнь двух человек. Ближайшие 14 лет он проведет в исправительной колонии строгого режима. Следователи подчеркивают, что именно активная самооборона пострадавшей и ее воля к жизни помогли предотвратить вторую смерть в ту ночь.

Ранее стало известно, что в России хотят создать памятник женщинам-шахтерам.