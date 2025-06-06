ЧВК «Вагнер» уходит из Мали

По данным журналистов, вагнеровцы выполнили в стране свою миссию и теперь возвращаются домой. В сообщении говорится, что было уничтожено больше тысячи боевиков и их командиров — тех, кто много лет терроризировал местных жителей, а все региональные столицы уже вновь вернулись под контроль законной власти.

Также в заявлении компании сказано о том, что удалось помочь и местным патриотам создать сильную и дисциплинированную армию, которая сможет защитить свою землю.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что суд в Узбекистане приговорил гражданина к пяти годам за службу в ЧВК «Вагнер».