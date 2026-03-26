«Да благословит Бог узбеков»: Трамп прислал неожиданное письмо президенту Узбекистана

В письме Трамп поблагодарил своего коллегу за участие в «Совете мира» — недавнем международном формате, где обсуждались пути урегулирования конфликтов. Однако главный акцент американский президент сделал на другом: он пригласил Мирзиеева на следующую встречу Совета и на саммит G20, который пройдет в Майами. И, словно подводя итог, отправил узбекскому народу личное благословение.

Жест Трампа, известного своим скептицизмом в отношении международных институтов, удивил экспертов. В последнее время США активизировали дипломатию в Центральной Азии, пытаясь расширить влияние в регионе. Приглашение на G20 и столь теплая риторика выглядят как явный сигнал Ташкенту: Вашингтон видит в Узбекистане не просто партнера, а важного игрока.

Сам Мирзиеев пока не комментировал послание. Но его пресс-служба, опубликовавшая письмо, дала понять: в Ташкенте такую дипломатию принимают с интересом. Для узбекского лидера, который последние годы балансирует между Москвой, Пекином и Западом, благословение из Белого дома — весомый аргумент в игре на международной арене.

