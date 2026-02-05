В России расширяется список растений, признанных опасными и подлежащими уничтожению на частных территориях. К уже известному борщевику Сосновского теперь добавился американский ясенелистный клен, который официально признан растением-вредителем. Соответствующие требования об уничтожении данного вида направлены Рослесхозом. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

Особую актуальность этому вопросу придает вступающий в силу 1 марта федеральный закон, который устанавливает серьезную ответственность для владельцев земельных участков. Согласно новым нормам, бездействие в отношении распространения вредных растений, включая отказ от их вырубки, может обернуться штрафными санкциями. Максимальный размер штрафа для юридических лиц достигает 700 тысяч рублей.

Как пояснил директор по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексей Ретеюм, американский ясенелистный клен представляет серьезную угрозу для местных экосистем. Это инвазивный вид, который активно вытесняет аборигенные породы деревьев в лесах и городских насаждениях, нарушая естественный биологический баланс. Его быстрая адаптация и агрессивное распространение делают растение особо опасным.

Владельцам садовых и приусадебных участков теперь необходимо проявить особую бдительность. Эксперты рекомендуют провести инвентаризацию зеленых насаждений на своей земле и при обнаружении опасных видов предпринять меры по их безопасному уничтожению.

