«Даже торт вонючий не купишь»: бывший депутат в Кузбассе устроила скандал из-за подарков от сотрудников

Предпринимательница и бывший депутат из Кузбасса устроила скандал своим сотрудникам, назвав их «позорниками» за скромные новогодние подарки. Чтобы получить зарплату, людям пришлось скинуться дополнительно. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

В Киселевске работники местного магазина получили неожиданный «новогодний счет» от своей руководительницы. Сотрудники, традиционно скинувшись по 1,5 тыс. руб. на презенты для начальства, услышали в ответ жесткую критику. Бывший депутат горсовета Прокопьевска и владелица торговой точки заявила, что такая сумма — позор, и на нее даже хороший торт не купишь.

Она пригрозила подчиненным задержкой заработной платы, если те не исправят ситуацию. В качестве примера для подражания предпринимательница привела коллектив другой своей торговой точки, где на подарки скинулись более щедро. В результате работникам пришлось экстренно собрать еще по 1,5 тыс. руб. с человека, чтобы избежать проблем с выплатами.

На просьбу прокомментировать инцидент женщина отказалась от разговора, бросив трубку. Позже в соцсетях она лишь отметила, что ее слова вырваны из контекста, а публикации являются клеветой. Для местных жителей эта история — лишь новый эпизод в череде публичных скандалов вокруг бизнес-леди. До этого она лишилась депутатского мандата после дебоша в самолете, а годом ранее приватные фото женщины оказались в сети по вине ее же супруга.

