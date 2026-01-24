«Делали для мазохистов»: как владельцы УАЗ «Патриот» разочаровались сразу после покупки

Эксперт в области автомобильной промышленности Сергей Зиновьев озвучил основные недостатки внедорожника УАЗ «Патриот». Модель, выпускаемая с 2005 года и прошедшая три крупных рестайлинга, по его мнению, сохранила репутацию ненадежного автомобиля. Об этом пишет журнал «За рулем».

Зиновьев отметил, что владельцы часто испытывают противоречивые чувства к машине, что связано с регулярными поломками. Пятилетний автомобиль на вторичном рынке оценивается в сумму от 1 до 2,5 миллионов рублей. К положительным сторонам эксперт отнес высокую проходимость, вместительный багажник и салон, а также простоту в обслуживании.

Среди ключевых недостатков были названы быстрая коррозия кузова, высокий расход топлива и низкое общее качество сборки. Перечень частых неисправностей обширен: течи в системе охлаждения (патрубки, сальники, шланги), быстрое перегорание светодиодных фар, коррозия элементов выхлопной системы. Также регулярно выходят из строя стеклоочистители, мультимедийная система, термостат и трос ручного тормоза. При этом, по словам эксперта, серьезных нареканий к работе самого двигателя обычно не возникает.

