Дело Лерчек поставили на паузу: врачи нашли опухоль и начали лучевую терапию

Гагаринский суд Москвы остановил уголовный процесс против блогера Валерии Чекалиной — состояние здоровья фигурантки резко ухудшилось после выявления новой опухоли в мозге. Об этом сообщает Life.

Новообразование обнаружили во время МРТ несколько дней назад. По данным врачей, опухоль имеет доброкачественный характер, однако она сдавливает ткани мозга и вызывает сильные головные боли. После обследования Чекалина начала курс лучевой терапии и продолжает химиотерапию в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина.

Медики также диагностировали лимфогенный канцероматоз — тяжелое осложнение, характерное для поздних стадий онкологического заболевания. При таком состоянии опухолевые клетки распространяются через лимфатическую систему, что вызывает боль в груди, кашель и одышку.

Адвокаты Чекалиной подали ходатайство о приостановке дела и отмене домашнего ареста. Защита указала, что блогеру требуется срочное и полноценное лечение без согласования с судом. Суд согласился временно остановить разбирательство.

Ранее врач назвал три цифры, которые обязаны знать все после 40, чтобы избежать сердечно-сосудистых патологий.