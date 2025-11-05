Дело о реабилитации нацизма: блогер Маркарян останется в СИЗО до начала 2026 года

Таганский суд Москвы оставил блогера Арсена Маркаряна в следственном изоляторе до января 2026 года. Мера пресечения продлена по резонансному делу о реабилитации нацизма, что фактически гарантирует фигуранту нахождение под стражей на весь период следствия. Об этом сообщает РИА Новости.

Блогер Арсен Маркарян проведет в предварительном заключении как минимум до начала 2026 года. Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил ему срок содержания под стражей еще на два месяца. Маркарян обвиняется в реабилитации нацизма из-за видео, опубликованного в феврале 2025 года, которое, по версии следствия, порочит память защитников Отечества.

Блогер был задержан в августе после возвращения в Россию. Правоохранительные органы настаивали на его аресте, ссылаясь на то, что он пытался скрыться в багажнике автомобиля. Сам Маркарян эту информацию отверг и не признал свою вину по предъявленному обвинению.

