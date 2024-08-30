Дело Павла Дурова может закончить эру зашифрованных сообщений

После выдвинутого обвинения в отношении Павла Дурова под угрозой оказалось шифрование сообщений в целом. Об этом сообщает The New York Times.

Мессенджер Telegram предоставлял криптографические услуги, отвечающие за конфиденциальность переданной информации, без необходимости использовать лицензию. Таким образом, именно тема шифрования стала главной в деле сооснователя мессенджера.

Озвученные претензии стали неожиданностью для ряда технологических компаний США, которые предоставляют услуги обмена сообщениями со сквозным шифрованием. Среди них оказались Signal, Apple и WhatsApp. Часть компаний их Кремниевой долины придерживаются мнения, что происходящие события могут подорвать доверие клиентов к приложениям, в которых используются зашифрованные послания.

Ранее сообщалось о том, что мошенники придумали новый способ обмана граждан в Telegram. Выполнив указания злоумышленников, пользователи мессенджера рискуют раскрыть свои личные данные.