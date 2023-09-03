День сырных гренок, независимости и небоскребов: какие праздники отмечают в России и мире сегодня
Фото: [freepik.com]
Удивительно, но каждый день в мире найдется повод что-то отпраздновать. Третья сентябре — не исключение. Где-то празднуют День гражданской авиации, а где-то День сырных гренок или бюстгальтера. В нашей стране многие отмечают Шуфутинов день.
Сорваться с резьбы и поесть гренки
Среди необычных праздников нельзя не отметить День сырных гренок, да не простых, а гренок по-валлийски. Отмечают праздник в Британии, но и мы можем раздобыть рецепт и приготовить аппетитное блюдо.
Девушки могут с чистой совестью купить себе новое нижнее белье: ведь сегодня международный День бюстгальтера. Ну и, кончено, всем в нашей стране полагается послушать песню «Третье сентября» Михаила Шуфутинского, которая обзавелась множеством мемов и стала известна во всем мире.
А еще 3 сентября — День сорвавшихся с резьбы, когда можно расслабиться, насладиться жизнью и даже слегка побезумствовать.
Фото: [freepik.com]
Церковные праздники
Сегодня также отмечают Собор Московских святых. Праздник Русской православной церкви в честь святых московской земли выпадает на воскресенье перед 8 сентября.
А еще сегодня День явления Светописанного образа Пресвятой Богородицы. У праздника чудесная история: именно 3 сентября 1903 года во время раздачи милостыни при Святых Вратах Пантелеимоновой сделали знаменательный снимок. Позже на фотографии проявился образ Богоматери.
3 сентября — это также День памяти святой мученицы Вассы и чад ее, мучеников Феогния, Агапия и Писта. Васса с сыновьями жила в городе Едессе Македонской в начале IV века. Жестокий император Максимиана казнил ее и детей, когда они отказались приносить жертву языческим богам.
Фото: [Пресс-служба Богоявленского собора]
Празднуют в мире
По всему миру тоже празднуют. Например в Австралии отмечают День отца, а в соседней нам республике Беларусь — день национальной письменности. В Таджикистане чествуют сотрудников гражданской авиации. Дата выбрана в память о первом полете из Бухары в Душанбе в 1924 году.
В Катаре отмечают День независимости, а в Монако День освобождения. А первом случае государство освободилось от власти Британии, а во втором случае имеется виду освобождение от немецко-фашистских захватчиков.
А в США празднуют День небоскребов в честь отца высоток — архитектора Луиса Генри Салливана.
Ранее мы рассказывали, как в Подмосковье отметили День города.
Фото: [freepik.com]