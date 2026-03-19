Песчаный ад в Египте: туристы из России бегут с пляжей Хургады, экскурсии отменены

Отдых в Египте превратился в кошмар для российских туристов. На курорты Хургады и соседние зоны отдыха обрушилась мощнейшая песчаная буря, какой не видели несколько лет. Отдыхающим пришлось срочно покидать пляжи и территории возле бассейнов, спасаясь от раскаленной взвеси. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Синоптики рисуют безрадостную картину. Вместо ухоженных зеленых отелей все вокруг будет засыпано песком. Местные власти и администрации отелей ввели режим чрезвычайного положения: все экскурсии отменены до особого распоряжения. Купаться в море строго запрещено. Туристам рекомендовано не высовывать нос из номеров.

Прогнозы пугают: буря может продлиться около недели. Это значит, что целая неделя долгожданного отпуска окажется под угрозой. Российские туристы уже сейчас пытаются вернуть деньги за отмененные экскурсии, но далеко не факт, что им это удастся.

В соцсетях отдыхающие делятся кадрами апокалипсиса: небо оранжевого цвета, видимость практически нулевая, песок забивается в щели. Те, кто только планировал вылет в Египет, в шоке гадают, застанут ли они этот кошмар или буря утихнет к их прилету. Пока же сотни россиян заперты в номерах и молятся, чтобы песчаная буря пощадила их нервы и кошельки.

Ранее туроператоры запросили около миллиарда рублей из фондов за сорванные туры.