«Деньги взяли, а дом не построили»: Бастрыкин затребовал доклад после жалобы жительницы Ленобласти Путину

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин лично взял на контроль дело о возможном мошенничестве со стороны застройщика во Всеволожске. Поводом стало обращение местной жительницы к президенту Владимиру Путину во время прямой линии. Об этом сообщает ТАСС.

Ситуация, о которой рассказала президенту девушка, оказалась типичной и болезненной для многих обманутых дольщиков. Она оплатила квартиру в новом доме, но застройщик, сняв деньги со специального счета, так и не сдал объект. Сроки ввода дома в эксплуатацию постоянно переносились.

Отвечая на жалобу, Владимир Путин поручил правительству отменить мораторий на штрафы для недобросовестных компаний, которые часто прикрываются техническими проблемами для оправдания задержек. Однако на этом история не закончилась.

Услышав обращение, председатель СК Александр Бастрыкин немедленно отреагировал. Он затребовал от руководителя областного следственного управления подробный доклад о ходе уже возбужденного уголовного дела. Расследование ведется по статьям о мошенничестве и халатности. Теперь региональным следователям придется отчитаться перед центральным аппаратом о каждом шаге, что гарантирует повышенное внимание к судьбе потерпевших и жесткий спрос с подозреваемых. Такое прямое вмешательство главы ведомства значительно увеличивает шансы на справедливое разрешение конфликта и возврат денег дольщикам.

