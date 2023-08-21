Депрессия и неудовлетворенность: разбираемся, чем опасен первый рабочий день недели

«Феномен понедельника» является опасным явлением, которое влияет на многих людей по всему миру. Оно описывает состояние депрессии и неудовлетворенности, которое возникает в начале рабочей недели.

Понедельник – день, когда многие возвращаются к работе и обязанностям после выходных. Ощущение тяжести и усталости влияет на производительность. Люди, переживающие этот феномен, имеют низкую мотивацию, не замечают собственных ошибок. А стресс и тревога могут привести к нарушению сна и аппетита.

«Их повышенный уровень на протяжении длительного времени отзывается соматическими симптомами – изжога, икота, головокружение, болезни горла и тошнота. Дело в том, что установка «начинать с понедельника» буквально забирает все силы в начале недели и к выходным кольцо прокрастинации замыкается», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

А человек, огорченный тем, что сил на выполнение плана не осталось, уходит на выходные с подвешенным чувством долга и вины. Для того чтобы этот груз с плеч снять, стоит забыть о списках дел по утрам и заниматься лишь текущими заданиями. Неважно, касается это домашнего быта или рабочих обязанностей.

«Необходимо прислушаться к внутреннему голосу и найти ответ, что именно заставляет изматывать себя. Если не получается сделать это самостоятельно, следует попросить помощи у специалиста», – заключила эксперт.

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